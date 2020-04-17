Результаты II квартала 2020 года будут негативными для экономики РФ, властям важно своевременно реагировать для смягчения последствий кризиса, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Что касается России, то, конечно, мы получим очень серьезные негативные цифры по второму кварталу. Здесь опять же важна своевременная реакция для того, чтобы глубину этого кризиса попытаться сгладить», — сказал Орешкин в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

Он отметил, что работа, в частности, уже идет по линии поддержка населения и малого бизнеса.

