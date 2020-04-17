В марте средний чек клиентов Райффайзенбанка в продовольственных магазинах вырос на 20%, а в других розничных точках — на 10%. Расходы на транспорт и одежду сократились, зато клиенты больше тратили на спортивные товары. При этом услуги авиакомпаний и отелей предсказуемо вышли из топа самых популярных покупок.

Сильнее всего сократились расходы на услуги авиакомпаний (-17%), развлечения (-18%) и услуги отелей (-18%). Средний чек в ресторанах упал почти на 11%. Расходы на транспорт снизились на 10%, а на покупку одежды — на 5%.



Топ категорий с самым быстрым ростом среднего чека составили бытовая техника и электроника (+36%), продовольственные товары (+20,6%), медицинские товары в аптеках (+14%), а также предметы повседневного спроса в розничных магазинах (+10%).

Клиенты больше тратили и на спортивные товары — средний чек здесь вырос на 13% по сравнению с февралем. Выросли расходы на обслуживание личного автомобиля — +10% к среднему чеку за март. Также клиенты нарастили покупки косметики — здесь обычная покупка стала дороже на 6,5%.