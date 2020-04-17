ДелоБанк уменьшил до 1% эквайринговую комиссию для интернет-магазинов. При этом впервые стало возможным самостоятельное подключение интернет-эквайринга, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«ДелоБанк разработал простую платежную форму (виджет), которую можно разместить на сайте интернет-магазина без помощи IТ-специалиста. Также не потребуется разбираться в тонкостях программирования: достаточно скопировать готовый код, предоставляемый ДелоБанком, и разместить его в нужном разделе интернет-магазина», — говорится в релизе.

Возможность самостоятельного подключения интернет-эквайринга и снижение эквайринговой комиссии для интернет-магазинов помогут владельцам малого и среднего бизнеса быстро перестроить свои процессы и уйти в онлайн, отмечают в банке.

«Клиенты магазинов смогут получить больше возможностей совершать покупки дистанционно, не выходя из дома. Это особенно важно в текущей ситуации развития бесконтактных платежей», — резюмируют в финучреждении.