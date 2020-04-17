Банк «Точка» объявил об открытии фонда помощи предпринимателям и предприятиям, чей бизнес пострадал от ситуации с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Каждый клиент банка может подать заявку на безвозмездную материальную помощь. В основе работы фонда лежит взаимовыручка: он будет пополняться за счет взаимодонатов — добровольных взносов клиентов банка. Кроме того, «Точка» внесет в фонд 10 млн рублей собственных средств», — говорится в релизе.

Передать деньги пострадавшим можно двумя способами: установить процент для перечисления с каждого платежа или пожертвовать любую сумму в интернет-банке. Поступившие средства будут распределяться между ИП и организациями, которые подали заявки, по определенным критериям.

В первую очередь финансовую помощь смогут получить компании старше одного года из пострадавших отраслей; те, кто не может договориться с арендодателем об арендных каникулах; те, кому нужны деньги на выплату зарплаты сотрудникам. Лимит единовременной выплаты — 200 тыс. рублей, отчеты о переводах будут опубликованы на главной странице проекта.

Пока фонд помощи работает только для клиентов «Точки», но в будущем возможность сделать взнос получат все желающие, уточнили в банке.