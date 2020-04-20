Райффайзенбанк запустил программу поддержки малого и микробизнеса в период пандемии, говорится в релизе финучреждения.

«Доставка справок будет бесплатной до 30 апреля, а бесплатная доставка бизнес-карт не ограничена по времени. Это позволит клиентам сократить количество визитов в банковские офисы. Сейчас клиенты Райффайзенбанка могут выполнять 99% операций онлайн с помощью интернет-банка. Кроме того, мобильное приложение «Райффайзен Бизнес Онлайн» стало бесплатным на шесть месяцев, чтобы клиенты могли еще быстрее и удобнее управлять финансовыми процессами своего бизнеса. Чтобы облегчить переход к полностью цифровому формату обслуживания, специалисты Райффайзенбанка проводят консультации для тех владельцев бизнеса, которые ранее не пользовались финансовыми решениями онлайн», — отмечается в сообщении.

Все платежи по кредитам компаний из сегмента микробизнеса с апреля перенесены на май. Также в апреле действует нулевая комиссия при досрочном погашении кредитов.

«Компаниям из секторов, пострадавших от распространения COVID-19, Райффайзенбанк предоставляет кредитные каникулы в соответствии с законодательством. Подать заявку на кредитные каникулы можно онлайн. Для компаний, которые не вошли в этот список, доступна реструктуризация по упрощенной процедуре — также без посещения банка», — уточнили в пресс-службе.