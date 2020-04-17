90% россиян постоянно пользуются дистанционными банковскими сервисами, еще 8% это заставил сделать карантин, введенный в разных регионах страны для борьбы с пандемией COVID-19. При этом россияне не готовы отказаться от наличных, несмотря на опасность заразиться коронавирусом. Таковы данные исследования банка «Открытие».

По мнению респондентов, их банки в целом оказались хорошо подготовлены к работе в условиях карантина. 29% россиян (34% жителей Москвы и Санкт-Петербурга) оценили действия банков, клиентами которых являются, на «отлично». 41% респондентов поставили банкам твердую «четверку», 23% — «тройку», и лишь 7% оценили работу кредитных организаций как плохую или очень плохую.

«Несмотря на активное пользование сервисами дистанционного банковского обслуживания (им не доверяют только 2% россиян), 27% россиян готовы полностью отказаться от наличных из-за угрозы заражения коронавирусом. Причем в регионах доля готовых прекратить платить наличными вдвое выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге: 36% против 18%. Уже отказались от наличных 8% россиян. 36% не намерены отказываться от наличных ни при каких условиях, причем в Москве и Петербурге таких людей больше половины — 51%», — сказано в сообщении.

По данным банка «Открытие», главными бенефициарами самоизоляции респонденты назвали соцсети, онлайн-кинотеатры и обучающие онлайн-школы. 52% россиян в период карантина стали чаще пользоваться соцсетями, 41% — онлайн-кинотеатрами и 30% — обучающими онлайн-курсами. Также 30% стали чаще пользоваться сервисами видеообщения в Сети (WhatsApp, Zoom, Viber и другими), 25% — сервисами доставки продуктов и товаров. 23% россиян активнее пользуются мобильными банковскими приложениями. Еще 22% чаще используют онлайн-игры, уточнили в банке.

Опрос проведен среди 1 тыс. россиян в возрасте 18—60 лет с медианным доходом 30—60 тыс. рублей в месяц в городах с населением более 100 тыс. человек.