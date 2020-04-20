Пять российских банков на 17 апреля одобрили беспроцентные кредиты на поддержку занятости для малого бизнеса на 4,6 млрд рублей, сообщили в Минэкономразвития.

«По данным мониторинга, только пятью крупными банками, подписавшими соглашение с Минэкономразвития, по состоянию на 17 апреля одобрено 2,5 тыс. заявок на 4,6 млрд рублей. Из них профинансировано 911 заявок на 1,7 млрд рублей — малых и микропредприятий из пострадавших отраслей», — отметили в ведомстве.

Всего Минэкономразвития подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. В числе банков, с которыми подписаны соглашения, — Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Альфа-Банк, «Ак Барс», «Кузнецкий», Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП Банк, «Открытие», банк «Акцепт», Томскпромстройбанк и Владбизнесбанк.



К настоящему времени поступление заявок от банков на участие в программе финансирования под 0% продолжается — в Минэкономразвития поступило уже 32 заявки (на общую сумму выдачи кредитов 25,7 млрд рублей).

