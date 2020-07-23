ВТБ начинает консультации, прием заявок и выдачу ипотеки в рамках новой программы госсубсидирования, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ставка по ней составит 6,5%, первоначальный взнос — от 20%. «Ипотека с господдержкой — 2020» позволит оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим жилье в новостройке.

«Сразу после заявления президента России ВТБ начал работу над запуском новой программы, наша цель — обеспечить доступность льготной ипотеки для населения и спрос в секторе жилищного строительства в максимально сжатые сроки, — заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. — Уже сегодня ВТБ первым из банков начинает принимать заявки на ипотеку под 6,5% годовых. Мы рассчитываем выдать первый кредит уже в понедельник, 20 апреля, не дожидаясь утверждения постановления правительства. Это крайне своевременная инициатива по поддержке строительной отрасли, которая требует очень оперативной реализации».

ВТБ — один из лидеров рынка ипотечного кредитования России, банк выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам I квартала портфель ВТБ в сегменте жилищных кредитов вырос на 3,5% до 1,74 трлн рублей. Всего за январь — март объем выданных жилищных кредитов вырос на треть до 190 млрд рублей.