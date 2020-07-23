Госкорпорация «ВЭБ.РФ» в рамках реализации мер поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях распространения коронавируса выдала 73,75 млрд рублей поручительств в пользу коммерческих банков. Об этом сообщил глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

«В рамках объявленных правительством РФ оперативных мер по поддержке малого предпринимательства «ВЭБ.РФ» уже выдал 73,75 миллиарда рублей поручительств в пользу коммерческих банков, включая поручительство в пользу Альфа-Банка. В настоящее время в работе еще несколько соглашений. Всего «ВЭБ.РФ» планирует выдать поручительств на общую сумму до 100 миллиардов рублей», — пояснил Шувалов.

Глава госкорпорации добавил, что Альфа-Банку выдано поручительство на 10 млрд рублей, при этом кредитная организация является первым банком, который присоединился к программе поддержки МСБ. «Важно, чтобы все крупные игроки стали проводниками реальной поддержки», — отметил Шувалов.