Минэкономразвития РФ рассчитывает, что в отраслевые списки системообразующих предприятий войдет 1—1,1 тыс. компаний, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу РБК .



«Через неделю, кстати, будет комиссия, которая продолжит рассмотрение и одобрение этих перечней [системообразующих предприятий], — сказал министр. — Всего мы ориентируемся на цифру 1—1,1 тысячи предприятий».

Включение в список системообразующих дает предприятиям, в частности, доступ к льготному кредитованию и государственным гарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов. Федеральная налоговая служба разработала проект закона, который позволяет системообразующим предприятиям получать рассрочку по уплате налогов на пять лет при снижении выручки более чем наполовину и на три года при снижении более чем на 30%, а также ряд других льгот.