Ряд кадровых мероприятий позволит работодателям оптимизировать расходы, не прибегая к сокращениям сотрудников. В их число входят возможности перевести сотрудника на другую должность, а также по договоренности установить ему неполный рабочий день, рассказал замглавы Роструда Иван Шкловец.

«Хотел бы предложить рассматривать вариант сокращения как исключительный, поскольку на сегодняшний день существует целый ряд возможностей оптимизировать расходы с помощью других кадровых мероприятий», — сказал Шкловец во время онлайн-трансляции газеты «Ведомости».

Он отметил, что можно направить работника в очередной отпуск согласно графику. По соглашению сторон можно также договориться об изменении срока отпуска. Также работникам можно предложить уйти в неиспользованные отпуска за предыдущие периоды.

Существует также возможность временно перевести работника на другую должность, в том числе на ту, где сотрудник сможет работать удаленно, так как сегодня не по каждой должности можно работать удаленно. С работником можно обсудить и установление неполного рабочего времени.

«Не исключается вариант отпуска без сохранения заработной платы, но хочу особо подчеркнуть — исключительно в случае, когда работник сам просит его предоставить. Мы сегодня сталкиваемся с фактами давления со стороны работодателей на работников с тем, чтобы они такие заявления писали, это недопустимо», — подчеркнул Шкловец.

По его словам, организации, которые продолжают деятельность, могут рассмотреть вопрос о введении временного режима простоя. Также для ряда работников можно оформить больничные за счет средств ФСС.