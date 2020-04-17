В Москве ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего президента банка «Глобэкс» Виталия Вавилина. Об этом сообщают в пятницу Генеральная прокуратура и Следственный комитет РФ.

Обвинение в отношении Вавилина утверждено по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ: ему инкриминируется растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Как следует из сообщения Генпрокуратуры , преступление было совершено в 2015 году. Сама схема несколько более подробно описана на сайте СК РФ : «По версии следствия, Вавилин в целях хищения вверенных ему в силу занимаемой должности денежных средств привлек к совершению преступления фактического владельца ООО «ТехноСерв АС» и ООО «Техносерв Менеджмент» Алексея Ананьева, заинтересованного в получении для указанных компаний кредитов на выгодных условиях. Согласившись, Ананьев предоставил принадлежащие ему фирмы в качестве заемщиков, после чего было организовано предоставление этим двум компаниям кредитных линий на общую сумму около 12,1 млн евро. В последующем соучастники обеспечили подписание незаконного соглашения об отступном, согласно которому обязательство по погашению основного долга переходит к частной компании с ограниченной ответственностью «Дельта Ауто Групп Лимитед», не способной его выполнить. Таким образом, Вавилин умышленными и незаконными действиями изменил условия кредитования ООО «ТехноСерв АС» и ООО «Техносерв Менеджмент», тем самым лишив банк возможности взыскать средства в счет возврата выданных кредитов».

В СК указывают, что Вавилин при пособничестве Ананьева обратил имущество «Глобэкса» в виде денег в сумме более 775,7 млн в рублевом эквиваленте в пользу подконтрольных организаций и сообщники распорядились ими по своему усмотрению.

Ананьев от органов предварительного следствия скрылся. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск.

Вавилин вину в инкриминируемом деянии не признал. «Вместе с тем в ходе расследования следователями СК России собрана совокупность доказательств, подтверждающих версию следствия, в том числе изъяты и изучены имеющие для следствия значение предметы и документация, получены заключения бухгалтерской и почерковедческой судебных экспертиз, а также показания многочисленных свидетелей», — подчеркивается в релизе.



В Генпрокуратуре сообщают, что уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Таганский районный суд Москвы.