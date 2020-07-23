Компания Markswebb представила исследование Business Banking Fees Monitoring 2020 . Аналитики изучили банковские тарифы для начинающего бизнеса, торговых точек и В2В-компаний, подсчитали стоимость годового обслуживания и определили среди 17 участников исследования те банки, с которыми выгоднее всего работать указанным категориям клиентов.

Так, в двух рейтингах из трех первые места занял банк «Веста». Как поясняют создатели рейтингов, лидерами по ценовым предложениям стали банки, не только сделавшие дешевым или бесплатным обслуживание счетов, но и позаботившиеся о клиентах, которым требуются специфические операции: работа с наличными, эквайринг, кассы.

В целом же условия обслуживания банками предпринимателей, по мнению исследователей, ухудшились: за последние полгода банки стали предлагать больше тарифов с бесплатным обслуживанием, но при этом сократилось число бесплатных межбанковских платежей (либо они совсем пропали), увеличились комиссии, уменьшились лимиты льготных операций с наличными, выросла плата за перечисление средств на расчетный счет.

Для начинающего бизнеса

Лучшими вариантами для начинающего предпринимателя названы предложение от ВТБ «На старте» и тариф банка «Уралсиб» «Начни с нуля!». В обоих случаях предприниматель 12 месяцев ничего не будет платить банку, но затем действие тарифов прекращается.

На втором месте альтернативные предложения «Бизнес Старт» от Промсвязьбанка и «Первый шаг» от банка «Открытие». Предложения идентичны: 1,2 тыс. рублей за годовое обслуживание, три бесплатных перевода в сторонний банк в месяц и комиссия 1% при переводе более чем 300 тыс. рублей на свой расчетный счет.

Замыкает рейтинг ЮниКредит Банк, у которого нет специализированных тарифов для начинающих предпринимателей и 95% всей стоимости обслуживания уйдет на оплату расчетного счета — 2 тыс. рублей в месяц. Это предложение для зрелой компании, но никак не для старта бизнеса, приходят к выводу в Markswebb.

Для торговой точки



Самым выгодным тарифом для торговой точки, которая работает с наличными и торговым эквайрингом, стал «Базовый» от «Весты». Он предполагает самую низкую стоимость расчетно-кассового обслуживания, среднюю стоимость выдачи наличных и одну из самых низких на рынке ставок на торговый эквайринг — 1,7% при аренде терминала.

Пакет Модульбанка «Оптимальный» предлагает низкую стоимость РКО и сумму бесплатного снятия денег со счета в 50 тыс. рублей. Но из-за возросшей стоимости аренды и покупки терминала годовое обслуживание у него будет в итоге дороже предложения «Весты» на 13 тыс. рублей.

Хорошее предложение, по мнению Markswebb, — тариф «Все лучшее сразу» от банка «Точка». В тарифе специальные условия по эквайрингу: при обороте до 200 тыс. рублей взимается 1,3%. Но из-за довольно высокой стоимости обслуживания расчетного счета это предложение оказалось третьим по привлекательности.

Замыкает рейтинг Райффайзенбанк. За квартал банк снизил стоимость обслуживания на 4%, но это не сделало его предложение выгоднее из-за ставки в 2,29% и платы за аренду терминала в 1 651 рубль, которая включается после 30 календарных дней работы.

Для В2В-компании

Лучшее ценовое предложение для небольших B2B-компаний — у «Весты» с тарифом «Базовый». Благодаря тому, что у тарифа самая низкая цена на обслуживание счета и межбанковские переводы, он предлагает лучшие условия для среднего и малого бизнеса на рынке. С минимальным отрывом по цене следует Модульбанк с пакетом «Оптимальный». Оба банка имеют практически одинаковую цену платежки: 20 рублей у «Весты» и 19 рублей у Модульбанка.

Неплохим предложением авторы исследования считают тариф «Мастер» у Совкомбанка с подключенным пакетом «30 платежей», который позволяет дополнительно сократить расходы на платежки. Однако из-за цен на дистанционное банковское обслуживание и корпоративную карту экономия не дает существенных преимуществ перед лидерами рейтинга.

Самыми дорогими банками для B2B-компаний стали «ЮниКредит» с тарифом «Бизнес Оптимальный» и Промсвязьбанк с тарифом «Драйв». У ПСБ самая высокая в рейтинге стоимость обслуживания счета и дорогая корпоративная карта. А в тарифе ЮниКредит Банка, помимо того что стоимость расчетного счета высокая, не предусмотрены бесплатные лимиты для платежных поручений — оплата взимается с первого же платежа.

Реакция банков на кризис

В рамках исследования аналитики в том числе оценили реакцию банков на кризис. «Экономический спад, связанный с обострившейся эпидемиологической ситуацией, повлиял на ценовые предложения банков в краткосрочной перспективе. Самые заметные изменения затронули цены на РКО и торговый эквайринг», — констатируют создатели рейтингов.

Они указывают, что «Веста», «Открытие» и Промсвязьбанк временно отменили плату за обслуживание счета и снизили некоторые платежи. «Открытие», Промсвязьбанк, Сбербанк, Тинькофф Банк и «Уралсиб» уменьшили цены на эквайринг.

Два банка из рейтинга временно снизили стоимость своих небанковских сервисов: «Точка» ввела бесплатный месяц на услуги «Проверка контрагентов» и «Личный комплаенс-ассистент», а Сбербанк ввел льготный период в 60 дней для сервиса «Моя торговля», который автоматизирует бизнес-процессы небольших торговых компаний.



Но антикризисные предложения банков не сильно повлияли на общую стоимость годового обслуживания малого бизнеса, отмечают в Markswebb. Банки не изменили тарифы, а лишь ввели специальные условия на короткий срок, от одного до трех месяцев, в то время как более надежно в кризисной ситуации, выход из которой может затянуться на длительное время, выглядит для предпринимателя долгосрочное изменение тарифов, приходят к выводу аналитики.

