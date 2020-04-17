Совет Федерации одобрил закон, вносящий в Бюджетный кодекс изменения в целях совершенствования механизма государственной (муниципальной) гарантийной поддержки, которые упрощают получение бюджетных кредитов регионами и дают правительству право осуществлять в 2020 году внешние и внутренние займы с превышением заложенных в бюджете показателей.

Документ дает возможность предоставления госгарантий РФ, обеспечивающих исполнение обязательств по кредитным договорам. «Данные изменения направлены на повышение заинтересованности банков в кредитовании под государственные гарантии Российской Федерации российских юридических лиц в установленных федеральным законом о федеральном бюджете случаях, когда это необходимо для решения неотложных задач по предотвращению кризисных явлений в экономике», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект допускает исполнение государственных (муниципальных) гарантий в валюте, отличной от валюты основного обязательства, обеспеченного такой гарантией. Это не только будет способствовать переходу на расчеты и финансирование экспортных контрактов в национальной валюте, но и позволит банкам — бенефициарам по госгарантиям в иностранной валюте применять понижающий коэффициент риска по рублевым активам при расчете нормативов в соответствии с требованиями ЦБ РФ.

Из Бюджетного кодекса также исключаются положения об отзыве и неисполнении госгарантий по кредитам в связи с невосстановлением принципалом обеспечения регрессных требований гаранта либо непредоставления обеспечения в случае приватизации принципала, по обязательствам которого была предоставлена гарантия без права регрессного требования гаранта. При этом устанавливается возможность отзыва государственных (муниципальных) гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств принципалов по кредитам, в случае нецелевого использования средств кредита, обеспеченного такой гарантией.

Также поправки в Бюджетный кодекс смягчают введенную в рамках деофшоризации российской экономики норму о запрете выдачи госгарантий иностранным компаниям, а также российским юридическим лицам, зарегистрированным в офшорах.