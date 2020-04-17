Японская группа SBI Holdings рассматривает возможность покупки Азиатско-Тихоокеанского Банка, стало известно газете «Ведомости» . Как пишет издание, представитель SBI в ответ на вопросы на эту тему сказал, что группа направила в ЦБ письмо о своей заинтересованности в участии в аукционе. Доля, которую группа готова приобрести, и ее стоимость пока обсуждаются и не определены из-за «хаоса, который внес коронавирус». Об интересе SBI к АТБ газете сказали и еще несколько источников.

Банк России уведомил днем ранее, что ему поступило четыре сообщения от потенциальных покупателей АТБ. Центробанк в конце января этого года объявил о приеме в первой половине апреля сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций АТБ. На продажу предложено 100% акций номиналом порядка 6 млрд рублей.

Регулятор стал владельцем акций кредитной организации в рамках мероприятий по ее финансовому оздоровлению. Санация Азиатско-Тихоокеанского Банка с участием Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора стартовала 26 апреля 2018 года.

В марте 2019 года уже был признан не состоявшимся аукцион по продаже АТБ, поскольку участники не вышли на торги. До этого сообщалось, что к участию в аукционе были допущены два игрока : Совкомбанк и Московский Кредитный Банк.

«Ведомости» задали вопрос и этим игрокам, но первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский заявил об отсутствии у банка на данный момент планов по покупке АТБ, а МКБ не ответил на запрос газеты.



У японского финансового холдинга SBI Holdings есть дочерний банк в России, который, сменив за свою историю несколько названий (он был Обибанком, потом, после вхождения японцев в капитал, стал ЯР-Банком — Японско-Российским Банком), уже два года ведет деятельность под общим брендом с материнской структурой — как Эс-Би-Ай Банк.

