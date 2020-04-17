Следователи предъявили обвинение Александру Вершинину, адвокату экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, пишет РБК, ссылаясь на его адвоката Алексея Кирсанова. Обвинение предъявлено по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Вершинина задержали в Москве накануне, 16 апреля, сообщил Кирсанов. Источник, знакомый с ходом дела Абызова, сообщил, что, по его данным, задержание Вершинина не имеет отношения к делу экс-министра.

Помимо защиты Абызова Вершинин участвовал еще в ряде громких дел. В частности, он представлял интересы криминального авторитета Олега Медведева (Шишканова), заочно арестованных банкиров Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также осужденного по делам о взятках от мафии бывшего полковника Следственного комитета Михаила Максименко. На начальных этапах следствия он защищал владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.