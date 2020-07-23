Предложение Сбербанка проработать новые меры противодействия мошенничеству с использованием социальной инженерии упоминается в материалах по актуализации планов мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность», которая является частью нацпрограммы «Цифровая экономика». Об этом пишет РБК . Согласно текущему плану мероприятий этого проекта, на его реализацию потребуется 20 млрд рублей, из которых 17,15 млрд рублей должны привлечь из федерального бюджета.

Из материалов рабочей группы следует, что Сбербанк уже разработал «проект плана мероприятий по снижению киберпреступности и кибератак», который будет включать меры по противодействию мошенничеству в отношении граждан и бизнеса с использованием социальной инженерии, фишинга и вредоносного программного обеспечения. Также Сбербанк планирует бороться с преступлениями, совершаемыми в Интернете (включая DarkNet), и предотвращать утечки конфиденциальной информации, персональных данных, в том числе биометрических.

Злоумышленники могут использовать подстановку номера или фишинговый сайт. Чтобы пресечь подобные действия, необходимо обязать оператора связи блокировать звонки с подменой номера, информировать владельцев телефонов, на которых установлены вредоносные программы, о заражении и тому подобное, предложил Сбербанк рабочей группе.

В материалах по актуализации проекта также упоминается предложение «Ростелекома» внедрить систему, которая будет предупреждать абонентов о возможном заражении их устройства вредоносным программным обеспечением, и ряд других предложений. Так, оператор предложил обеспечить «мониторинг трафика» для выявления загрузки вредоносного софта. По словам источника издания, речь не идет об анализе трафика, проходящего через устройство абонента. Подразумевается мониторинг вредоносного трафика от киберпреступника к серверу-ловушке.

Рабочая группа одобрила оба проекта с условием, что компании представят финансово-экономическое обоснование, сообщил один из собеседников издания.