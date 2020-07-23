Экосистема Сбербанка даст возможность всем желающим москвичам пройти обследование на COVID-19, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Тестирование направлено на выявление как симптомного, так и бессимптомного течения заболевания и позволит проводить массовое самотестирование людей на дому. Учитывая, что многие люди находятся на самоизоляции, услуга предоставляется безопасным способом и оказывается на дому. Провайдером сервиса является дочерняя компания Сбербанка — компания DocDoc», — говорится в релизе.

Любой желающий может оформить заявку и оплатить тест онлайн на сайте сервиса DocDoc.ru, получить набор для взятия биоматериала и сопроводительные документы бесконтактным способом на дом, а результаты будут отправлены на электронную почту. Стоимость услуги, включая доставку на дом, составит не более 1 900 рублей.

Исследование позволяет выявить возбудителя новой коронавирусной инфекции. Тест проводится методом ПЦР (полимеразной цепной реакции), который обладает высокой чувствительностью и позволяет получить максимально точные результаты в самые короткие сроки. С помощью анализа можно определить наличие в организме возбудителя нового коронавируса при отсутствии внешних симптомов.

Услуга уже доступна на территории Москвы, где DocDoc работает с пятью сертифицированными диагностическими лабораториями.