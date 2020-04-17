Сбербанк одобрил 3,1 млрд рублей беспроцентных кредитов на выплату заработных плат и уже выдал около 1,4 млрд рублей, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Мы фиксируем постоянный приток новых заявок по программе кредитования на зарплату [под] 0%, при этом в Сбербанке растет доля одобрений по ним. Чуть более чем за неделю нами принято заявок на сумму уже более 6,5 миллиарда рублей, одобрено кредитов на сумму 3,1 миллиарда рублей, выдано кредитов объемом около 1,4 миллиарда рублей. Кроме того, мы получили более двух тысяч звонков от представителей малого бизнеса в наш контактный центр с вопросами о деталях программы», — сказал Попов.

Корпоративный бизнес Сбербанка в этот период работает в полном составе и без выходных, чтобы максимально оперативно отработать все обращения от клиентов.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что банки получили заявки на 11 млрд рублей беспроцентных «зарплатных» кредитов, одобрено — на 3,5 млрд, выдано — чуть больше 1 млрд.

