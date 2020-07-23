Число обращений в ЦБ от потребителей финуслуг выросло за неделю, причем чаще всего заемщики жалуются на проблемы с реструктуризацией кредитов, свидетельствуют данные, представленные в очередном выпуске еженедельного сборника регулятора «Финансовый пульс» .

Так, за период с 9 по 15 апреля количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финуслуг, выросло на 5,1% по сравнению с периодом со 2 по 8 апреля.

Самой актуальной проблемой для потребителей банковских услуг и услуг микрофинансовых организаций остается проблема с погашением кредитов (включая реструктуризацию/рефинансирование) — 50,4% всех жалоб. Чаще всего жалобы касаются реструктуризации потребительских и ипотечных кредитов в связи с пандемией коронавируса, уточнили в Центробанке.



Между тем глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе сегодняшней пресс-конференции также отметила рост доли одобрения банками заявок граждан на кредитные каникулы.

