Росбанк Дом в партнерстве с группой «Самолет» провел первую для себя сделку по оформлению ипотеки онлайн. Процесс выдачи ипотечного кредита на строящееся жилье прошел полностью дистанционно, без визита клиента в офис или банка к клиенту, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Росбанк Дом в партнерстве с группой «Самолет» провел первую для себя сделку по оформлению ипотеки онлайн. Процесс выдачи ипотечного кредита на строящееся жилье прошел полностью дистанционно, без визита клиента в офис или банка к клиенту, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Режим самоизоляции во многом стал драйвером для развития новых дистанционных сервисов, ускорив их появление на рынке. Благодаря новой услуге по оформлению ипотеки онлайн, запущенной Росбанком совместно с нашим партнером, позволяющей просто и безопасно оформить сделку, можно не откладывать запланированное решение жилищного вопроса на более поздний срок. Напротив, сейчас — удачный момент для того, чтобы воспользоваться сохраняющимися комфортными условиями кредитования», — отмечает руководитель Росбанк Дом Денис Ковалев.

Ранее Росбанк Дом предлагал клиентам услугу по оформлению сделки по ипотеке с выездом на дом.