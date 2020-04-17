Сроки отчета чиновников о доходах и имуществе переносятся на срок до 1 августа включительно. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, срок подачи которых предусмотрен нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, представляются до 1 августа 2020 года включительно», — говорится в сообщении.