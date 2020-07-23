Представители 48% российских малых и средних предприятий сообщили о невозможности воспользоваться мерами государственной поддержки, принятыми для помощи пострадавшим компаниям в условиях пандемии коронавируса. Такие данные опроса приводит в пятницу Торгово-промышленная палата (ТПП) России, в нем приняли участие 24 тыс. предпринимателей со всей страны.

«Остановить свою деятельность вынуждены 46% предприятий, которые не имеют возможности полноценно работать. В настоящее время 41% из всех опрошенных респондентов всеми силами пытаются сохранить рабочие места и выплачивать зарплату своим сотрудникам. Однако 48% заявили, что не могут воспользоваться поддержкой государства, поскольку не попадают в ту категорию предприятий, которым предоставляется помощь», — следует из первых данных опроса, которые имеются в распоряжении ТАСС.



Острым вопросом для бизнеса является тема арендных платежей: 58% предпринимателей заявили о невозможности совершить оплату аренды. Более 47% предпринимателей отметили, что не имеют технической возможности для организации работы в удаленном режиме.

«По мнению бизнеса, оптимальным выходом из ситуации может стать объявление режима чрезвычайной ситуации (ЧС) во всех регионах страны и признание всех отраслей экономики пострадавшими от пандемии», — отмечается в исследовании.