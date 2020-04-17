ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 18 апреля.

Курс доллара понизился на 76,78 копейки, составив 73,9441 рубля (74,7119 рубля на 17 апреля). Курс евро снизился на 1,17 рубля, до 80,111 рубля (81,2791 рубля на 17 апреля).

На валютных торгах Московской биржи на 14:07 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился почти на 27 копеек и составил около 73,89 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 25 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 80,1 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 73,43—74,43 рубля за доллар и 79,82—80,52 рубля за евро.