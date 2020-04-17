Группа кредиторов дефолтных евробондов Russian Standard Ltd. на 451 млн долларов намерена обратить взыскание на 49% акций банка «Русский Стандарт», которые служат залогом, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на сообщение инвестфонда Pala Assets. Акции банка будут распределены среди всех держателей облигаций пропорционально их доле в общем объеме эмиссии, отмечается в заявлении.

Дефолт по бондам Russian Standard Ltd. (принадлежит Roust Holdings Ltd.) сроком погашения в 2022 году был впервые допущен в октябре 2017 года. С тех пор банк не произвел ни одной выплаты по долгу, заявили в Pala Assets и добавили, что руководство «не может обосновать причину неисполнения эмитентом своих обязательств». Как пояснили в компании — эмитенте облигаций, подобное намерение высказывается не впервые, но они пока не получали документального уведомления о запуске взыскания или голосования среди кредиторов.

Обращение взыскания — это технический и необратимый процесс, который будет успешно реализован в ближайшем времени, уверен глава комитета кредиторов Russian Standard Давид Нитлиспах.