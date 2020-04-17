Предложения Банка России по фиксации стоимости облигационных портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) могут привести к неоднозначным последствиям для их клиентов, пишет «Коммерсант» . Так, частные фонды просят ЦБ «рассмотреть возможность» реклассифицировать долговые ценные бумаги из портфелей, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток или имеющихся в наличии для продажи, которые отражают рыночные котировки бумаг, в портфели, где бумаги оцениваются по амортизированной стоимости. Это следует из письма Ассоциации НПФ (АНПФ) в Банк России.

Пока фонды не воспользовались этой возможностью, признают в ЦБ, хотя ряд НПФ допускают такую возможность «в зависимости от развития ситуации на финансовых рынках».

Если НПФ используют послабления ЦБ и зафиксируют инструменты по стоимости, сложившейся на начало марта, «может сложиться ситуация, при которой в бухгалтерском учете по ценным бумагам будет доход, а реальная стоимость ценных бумаг на рынке будет гораздо ниже стоимости, отраженной в бухгалтерском учете», отмечают в АНПФ. Большинство облигаций, находящихся в портфелях частных фондов, на начало года торговались выше номинальной стоимости. С 1 января фиксированная стоимость перестает действовать, и облигации снова начинают учитываться по рыночной стоимости, учетная цена может заметно снизиться. В таком случае «НПФ получит убыток, который повлияет на доход пенсионных накоплений в 2021 году и никак не отразится на доходе в 2020 году», отмечается в письме АНПФ.

По словам управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, при стечении определенных рыночных условий может возникнуть ситуация, когда застрахованному лицу будет выгоднее сменить страховщика, однако выгода эта будет оплачена за счет других клиентов фонда. Данная норма разрабатывалась ЦБ для шоковых сценариев, при которых будут действовать совсем иные нормы ценообразования и которые пока не реализованы, но которых опасается регулятор, указывает эксперт.