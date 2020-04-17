Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что 2020 год будет тяжелым для мировой экономики. Она привела прогноз МВФ, согласно которому спад мировой экономики в текущем году будет значительнее кризиса 2008—2009 годов.

«В любом случае год для мировой экономики будет достаточно тяжелым. Опубликованный на этой неделе прогноз МВФ предполагает в 2020 году спад мировой экономики на 3% — более значительный, чем при глобальном финансовом кризисе 2008—2009 годов», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ сообщила, что регулятор начал прорабатывать программу аукционов годового РЕПО. «В целом мы ожидаем профицита ликвидности до конца года на уровне 2,1—2,7 триллиона рублей, однако в связи с кредитными каникулами, а также с уменьшением средств, которые Минфин размещает на депозитах в банках, может возрасти неравномерность распределения ликвидности между банками», — отметила она.