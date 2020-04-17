Для России раздача «вертолетных денег» как инструмент денежно-кредитной политики совершенно неактуальна, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Она призвала не путать прямые адресные выплаты с «вертолетными деньгами». Набиуллина отметила, что российское правительство уже применяет прямые меры поддержки, увеличивая пособия по безработице, выдавая гранты компаниям на выплату заработных плат и оказывая дополнительную помощь семьям с детьми.

Глава ЦБ считает «вертолетные деньги» нестандартной мерой, к которой прибегают, когда все остальные меры таргетированного количественного смягчения исчерпаны. «Когда центральные банки покупают разного рода облигации, не только государственные, но уже и «мусорного» рейтинга, тогда эта тема обсуждается», — отметила Набиуллина.

Для России, подчеркнула она, такой инструмент денежно-кредитной политики совершенно неактуален. «Прямые выплаты как элемент социальной поддержки, безусловно, в таких условиях должны быть, но «вертолетные деньги» <…> — это совершенно другое, в этом нет никакой необходимости в наших условиях», — сказала Эльвира Набиуллина.

Термин «вертолетные деньги» ввел американский экономист Милтон Фридман. Эта мера предполагает безвозмездные прямые выплаты денежных средств физлицам или снижение для них налогов. В период распространения коронавирусной инфекции к «раздаче» денег гражданам уже прибегли США и Япония.

Ранее группа экономистов опубликовала программный доклад с антикризисными предложениями. Самые радикальные из них — запустить в России количественное смягчение и раздать деньги людям.