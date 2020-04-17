Исследование, по состоянию на 1 марта 2020 года, подготовило Рейтинговое агентство «Эксперт РА».

За 12 месяцев, начиная с 1 марта 2019 года, кредитная организация поднялась в списке на две позиции. Объем активов Банка за этот период увеличился на 14,7%.

Кроме того, «Кубань Кредит» разместился на 70-м месте в рейтинге по величине регулятивного капитала (год назад — 77-е, темп прироста 14,3%), на 33-м — по объему портфеля кредитов предприятиям (38-е и 9,2%), на 60-м — по объему розничного кредитного портфеля (63-е и 13%), на 77-м — по объему привлеченных средств предприятий (84-е и 21,2%) и на 37-м — по объему привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей (39-е и 15,3%).

Это лучшие показатели среди самостоятельных банков Краснодарского края.