Кредитная организация заняла 27 место в Индексе заметности. Кроме того, она расположилась на 41-й позиции по количеству упоминаний в средствах массовой информации — Банк упоминался в прессе 375 раз.

Как отмечают эксперты, в феврале основное внимание СМИ было приковано к теме распространения коронавируса и его влиянию на экономику. В этой связи банки чаще всего фигурировали в новостях о возможных мерах по поддержке бизнеса и шагах, направленных на развитие розничного сегмента.