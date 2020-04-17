Клиентам будут доступны выдача наличных в банкоматах, безналичная оплата товаров и услуг (в том числе покупки в Интернете), переводы с карты на карту.

Банк обращает внимание, что возможный отказ оборудования в некоторых магазинах на обслуживание карт с истекшим сроком действия обусловлен настройками терминалов других банков и не зависит от Банка «Кубань Кредит».

Более подробную информацию можно получить в контакт-центре Банка «Кубань Кредит» по телефонам 8 800 555-25-18 и *2518 (звонок бесплатный).