Банк «Кубань Кредит» до конца июня продлевает срок действия банковских карт, который истек в феврале и марте, а также заканчивается в апреле и мае 2020 года.
Клиентам будут доступны выдача наличных в банкоматах, безналичная оплата товаров и услуг (в том числе покупки в Интернете), переводы с карты на карту.
Банк обращает внимание, что возможный отказ оборудования в некоторых магазинах на обслуживание карт с истекшим сроком действия обусловлен настройками терминалов других банков и не зависит от Банка «Кубань Кредит».
Более подробную информацию можно получить в контакт-центре Банка «Кубань Кредит» по телефонам 8 800 555-25-18 и *2518 (звонок бесплатный).
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