Банк и учреждение культуры связывает давняя дружба. За 16 лет активного сотрудничества проведено множество совместных культурных и социальных проектов. Произведения из запасников музея неоднократно составляли основу корпоративных календарей кредитной организации. Издания не раз становились победителями профессиональных конкурсов.

«Кубань Кредит» включился в кампанию бизнес-сообщества по поддержке учреждений культуры в период пандемии коронавируса, и по случаю знаменательной даты оказал музею финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей в целях создания современного путеводителя. Проект будет реализован в печатном виде и в формате мультимедийного приложения.