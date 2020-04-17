В Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы фиксируем пока недостаточную эффективность реализации этих мер. Видим, что и участникам экономической жизни, и гражданам приходится сталкиваться с проблемами в банках. Мы фиксируем эти проблемы», — сказал Песков, комментируя информацию о том, что по итогам первой недели реализации дополнительных мер поддержки предприниматели и граждане столкнулись с серьезными трудностями использования анонсированных правительством инструментов и льгот.