Граждане РФ смогут получать сведения о своей трудовой деятельности в электронном виде в личном кабинете на Едином портале госуслуг (ЕПГУ), говорится в сообщении Минкомсвязи.

Как поясняет ведомство, информацию из электронной трудовой книжки можно выгрузить в виде скана бумажной выписки и переслать на электронную почту. Документ будет заверен электронной подписью Пенсионного фонда России (ПФР), выписка является юридически значимым документом.

Физлица могут получить сведения о трудовых событиях в электронном виде только после того, как дадут согласие на ведение трудовой книжки в электронном виде, и работодатель в установленном порядке предоставит форму сведений о трудовой деятельности граждан в ПФР с данными о трудовой деятельности сотрудника, говорится в сообщении. Данные, которые были внесены в трудовую книжку до введения электронной трудовой, в личном кабинете не отображаются.

Также информация о трудовой деятельности в электронном виде доступна в личном кабинете на сайте ПФР.