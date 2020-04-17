Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о мерах налоговой поддержки хозяйствующих субъектов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Как уточняет ТАСС, налоговые льготы предусмотрены по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, единому сельхозналогу и упрощенной системе налогообложения. Документ был внесен правительством РФ в пакете антикризисных мер, направленных на поддержку предпринимателей.

Закону придается обратная сила — его нормы будут действовать с 1 января 2020 года.

В частности, в Налоговый кодекс вносятся изменения, предусматривающие, что расходы организации на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции, медицинского оборудования для диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе признаваемого амортизируемым имуществом, будут при исчислении налога на прибыль относиться к расходам, не связанным с производством и реализацией товаров, работ и услуг. Эти расходы будут относиться к затратам предприятий, и с них налог на прибыль уплачиваться не будет

Также при определении налоговой базы по налогу на прибыль не будут учитываться доходы в виде субсидий, полученных из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Эти субсидии получают налогоплательщики, включенные по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и ведущие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции. Перечень таких отраслей утверждает правительство РФ.

Налогоплательщикам, уплачивающим в налоговом периоде 2020 года ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного (налогового) периода, дается право перейти до окончания налогового периода 2020 года на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли.

От налогообложения по НДФЛ освобождаются доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за особые условия труда медработникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Источником финансового обеспечения таких выплат являются бюджетные ассигнования федерального бюджета.

Также от НДФЛ освобождаются доходы в виде субсидий, полученных из федерального бюджета предприятиями МСП, включенными в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и ведущими деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции (перечень таких отраслей утверждает правительство РФ).



Для налогоплательщиков, работающих в режиме единого сельхозналога и упрощенной системы налогообложения, предполагается включить в перечень расходов, уменьшающих доходы налогоплательщика, расходы на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов госвласти.