Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании в России единого федерального информационного регистра сведений о населении. Он будет содержать конкретные сведения о гражданине: Ф. И. О., дату и место рождения, пол (настоящий и предыдущий), СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение, поясняется на сайте нижней палаты российского парламента.

Ожидается, что вести ресурс будет Федеральная налоговая служба на основании имеющихся у нее данных, а также данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов. Налоговая служба будет обязана обеспечить защиту всех имеющихся сведений.

«Такая система будет способствовать борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении мер социальной поддержки и уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, позволит повысить собираемость платежей в бюджеты всех уровней», — отмечается в сообщении ГД.



Закон предполагается ввести в действие с 1 января 2022 года. Некоторые нормы могут вступить в силу с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года. Также предусмотрен переходный период до 31 декабря 2025 года.