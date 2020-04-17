Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на поддержку самозанятых граждан.

Законопроект предусматривает, что отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) — прежде всего финансовая, имущественная, информационная, консультационная и образовательная, — а также меры поддержки, предоставляемые АО «Корпорация «МСП» и его дочерними обществами, будут распространяться на физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Законопроектом предусматривается включение положений об оказании поддержки физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в госпрограммы (подпрограммы) РФ, а также в региональные и муниципальные госпрограммы, направленные на развитие МСП. Кроме того, в законопроекте предлагается обеспечить учет сведений о физических лицах, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в реестрах субъектов МСП — получателей поддержки, ведение которых предусмотрено законодательством о поддержке МСП.

Принятие законопроекта создаст возможность для участия самозанятых граждан в программах, реализуемых с участием органов госвласти и органов местного самоуправления, АО «Корпорация «МСП» и его дочерних обществ, в целях получения таких мер, как кредитно-гарантийная поддержка, участие в льготных лизинговых программах, доступ к сервисам портала бизнес-навигатора МСП, а также участие в программах обучения.