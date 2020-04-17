Единый регистр населения, который создается в России, будет содержать более 30 видов сведений о гражданах, но информация о доходах и налоговых поступлениях в нем учитываться не будет, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС), которая станет оператором единого регистра.

Госдума в пятницу приняла во втором чтении законопроект о создании в России единого регистра населения. При этом в ряде СМИ появились сообщения, что в регистр будут включены данные о доходах граждан. «Создаваемый регистр не имеет никакого отношения к каким-либо сведениям о финансах граждан (их доходах, пенсиях, выплатах и т. д.) или их имуществе, а также не предполагает контроль за их доходами», — прокомментировали в ФНС.

«Регистр будет содержать совокупность сведений о населении, а не о его платежеспособности», — пояснили в ведомстве. В ФНС отметили, что в регистр будут входить сведения о рождении, регистрации браков, образовании, постановке на учет в службы занятости, в фонды обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования.

«Доступ к этим сведениям о себе получит каждый гражданин в целях удобства, закон позволит быстро оказывать материальную и социальную адресную поддержку семьям и домохозяйствам, а также значительно сократить время оказания государственных услуг без требования избыточных бумаг», — объяснили в налоговой службе.

В частности, после вступления в силу закона гражданам не нужно будет каждый раз заполнять сведения о себе при получении госуслуги, а работа властей в части прогнозирования социально-экономического развития страны и регионов, адресного оказания поддержки станет проще и точнее.

Реестр населения РФ после внесения в него сведений о гражданах России и иностранных гражданах, предоставленных органами МВД, перевода с бумаги в электронный вид актовых записей гражданского состояния за период с 1926 года позволит собрать информацию о количестве и составе семей и домохозяйств граждан России, в том числе в регионах.