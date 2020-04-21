Вчера российский рынок акций отскочил после сильного падения в среду, и индекс РСТ повысился на 1,9% до 1 066 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 0,6% до 2 515 пунктов – инвесторы пытались заглянуть в будущее без пандемии (по крайней мере, в Европе она демонстрирует признаки ослабления), и их внимание сместилось к финансовым результатам компаний за 1К2 0 и макроэкономической статистике. Сегодня инвесторы будут тщательно анализировать статистику из Китая, в том числе к данным по ВВП за 1К20, обороту розничной торговли и промпроизводству. Колебания российской валюты также приостановились, и курс рубля укрепился на 0,9% до 74,15 руб./долл. Цены на нефть ближе к концу торговой сессии немного выросли (Brent +0,5% до 27,82 долл./барр.) Европейские рынки немного выросли – индекс StoxxEuro600 прибавил 0,6%, при этом восходящая динамика наблюдалась по всем секторам.

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций подхватит волну оптимизма на глобальных рынках: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций подхватит волну оптимизма на глобальных рынках и будет расти, так как инвесторы игнорируют негативный поток статистики и финансовых результатов компаний, сосредоточив свое внимание на сообщениях о том, что медицинский центр университета Чикаго совместно с компанией Gilead Science провел успешные клинические испытания препарата для борьбы с коронавирусом (стоит иметь ввиду, что на данный момент протестировано только 125 пациентов ). Мы считаем, что рынок пока не отразил в котировках негативной статистики из Китая за 1К20 (рекордно низкого ВВП, катастрофически высоких данных по безработице) и крайне слабых финансовых отчетностей американских компаний. Сегодня поддержку российскому рынку акций окажут и укрепление курса рубля и цена на нефть.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

По оценке Минэкономразвития, пакет помощи составил 1,8% ВВП; НЕОДНОЗНАЧНО Минэкономразвития вчера прояснило ситуацию в отношении пакетов помощи экономике, объявленных Владимиром Путиным с конца марта. Общий объем средств поддержки составляет 2 трлн руб., или 1,8% ВВП. Смягчение налоговой нагрузки оценивается в 900 млрд руб. – оно включает безвозвратное снижение ставки страховых взносов для предприятий малого и среднего бизнеса с 30% до 15% (по нашей оценке, в результате ежегодно в бюджет будет поступать 300 -400 млрд руб.) и 6- месяные налоговые каникулы. Объявленные на этой неделе 300 млрд руб. – это прямая поддержки реальному сектору, которая предполагает выделение 200 млрд руб. регионам, примерно 50 млрд руб. на субсидии малому и среднему бизнесу, 23 млрд руб. – авиакомпаниям и 18-24 млрд руб. – на субсидирование процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств на уровне ключевой ставки ЦБ (в настоящий момент на уровне 6%). Еще 300 млрд руб., главным образом, предназначено на недавно объявленные госгарантии по кредитам, в том числе по кредитам, предоставленным через ВЭБ; плюс ранее объявленные гарантии в размере 500 млрд руб. Подобный масштаб помощи явно не впечатляет в сравнении с другими странами; однако российское правительство продолжает расширять поддержку, и объявленные меры, судя по всему, не являются окончательным.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Правительство США рассматривает вопрос о выплате производителям нефти компенсации в случае их отказа от добычи

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выплаты компенсации американским производителям, оставляющим нефть в недрах земли. Как сообщает агентство Bloomberg, данная мера направлена на решение проблемы переизбытка предложения нефти на рынке. Это сообщение появилось после того как цена нефти WTI впервые за 18 лет опустилась ниже $20/барр. Администрация президента при поддержке Минэнерго США разработала законопроект, предусматривающий денежные компенсации тем нефтяным компаниям, которые готовы перевести 365 млн барр. своих запасов в запасы правительства США на случай чрезвычайных ситуаций. Сейчас законодательство США позволяет Минэнерго резервировать до 1 млрд барр. нефти на случай ЧС без каких-либо ограничений. Это создает юридическую возможность для приобретения запасов отдельных добывающих компаний, осуществляя выкуп находящейся под землей нефти без необходимости ее непосредственной добычи. Учитывая это, закон позволит администрации Трампа убить сразу двух зайцев – то есть, с одной стороны, позволит Белому дому сокращать добычу и, с другой, эффективно субсидировать нефтяные компании. Тем не менее, на реализацию проекта потребуются миллиарды долларов ассигнований от Конгресса, который уже отказал администрации президента в выделении $3 млрд на покупку нефти для стратегического резерва. Тем не менее, мы считаем, что некоторый консенсус в этом вопросе все-таки будет достигнут в ближайшие недели, учитывая текущее состояние добывающей отрасли в США. Эта мера может оказаться практическ им решением кризисной ситуации, позволив правительству США сократить добычу без ущемления принципов свободного рынка США. Если этот закон будет принят, можно ожидать крупных субсидий компаниям за фактический отказ от добычи в момент, когда над индустрией повисла угроза перезагруженности нефтехранилищ. Тем не менее, главный вопрос все же остается открытым – какой из двух возможных сценариев (эффективное сокращение добычи или переполнение системы) наступит раньше.

Стоит отметить, что заявление последовало за новостью о том, что Техасская железнодорожная комиссия (RRC, регулятор нефтяной отрасли в Техасе) приблизилась к реализации сокращения добычи после телефонной конференции с производителями нефти. По данным агентства ТАСС, устав RRC позволяет регулятору контролировать отрасль “в случае потенциальной растраты”, что в случае переизбытка на рынке можно воспринимать как еще одну лазейку в государственном законодательстве. Тем не менее, эту меру отклонил целый ряд республиканцев, сенаторов и законодателей из пал аты представителей США. Более того, финансовый директор компании Diamondback Energy, одной из крупнейших производителей нефти в Техасе, базирующейся в Хьюстоне, пригрозил полной остановкой добычи сланцевой нефти, если компания эти меры будут приняты. Любопытно, что еще один регулятор в штате Оклахома также планирует провести переговоры с производителями нефти и рассчитывает на предметное обсуждение этой темы в середине мая. Комиссия в целом ищет поддержки правительства на федеральном уровне в надежде решить проблему кризиса в государственных масштабах.

Оба заявления были сделаны на фоне негативных настроений после того как Международное энергетическое агентство опубликовало обновленный прогноз на 2К20, в соответствии с которым спрос на нефть упадет на 23,1 м лн барр./сутки г/г, при этом в апреле спрос снизится на 29 млн барр./сутки и на 26 млн барр./сутки – в мае. Если прогноз подтвердится, мировые нефтехранилища будут переполнены нефтью уже к концу мая, сообщает агентство. Однако, если властям США удастся договорится с нефтяными компаниями, дальнейшее дополнительное сокращение на 2-3 млн барр./сутки может потенциально решить проблему переизбытка нефти. Тем не менее, мы не ожидаем быстрого решения этого вопроса, поэтому риск перезагруженности нефтехранилищах в краткосрочной перспективе сохраняется.

Никита Блохин: NBlochin@alf abank.ru (Старший аналитик)

X5 (НА УРОВНЕ РЫНКА): операционные результаты за 1К20; НЕЙТРАЛЬНО или ПОЗИТИВНО X5 (FIVE LI: ПО РЫНКУ; РЦ $36,6/ГДР) вчера представила операционные результаты за 1К20. В 1К20 рост чистой розничной выручки ожидаемо ускорился в сравнении с 2019 г. на фоне улучшения настроения потребителей в яваре - феврале и закупок впрок в марте на фоне пандемии Covid-19. Сильный тренд выручки в апреле продолжился, однако его источником был рост размера среднего чека. Тем не менее, прогноз на оставшуюся часть этого года нам представляется не столь очевидным, так как потенциальное снижение располагаемых доходов населения может оказывать давление на покупательную способность россиян (хотя исторически продовольственные розничные сети в периоды кризисов защищены больше, чем непродовольственные ритейлеры). Текущий консенсус -прогноз агентства Bloomberg предусматривает рост выручки на 11,3% г/г по итогам 2020 г., что по сути предполагает замедление роста до однозначных значений в 2П20. Прогнозы в целом не изменились в сравнении с началом этого года, акции восстановились в цене довольно быстро и сейчас торгуются в рублях близко к своим уровням до начала распродаж на рынке с высоким коэффициентом EV/EBITDA 2020П на уровне 6,1x и дивидендной доходностью на уровне 5%. Хотя X5 в целом воспринимается как защитная инвестиция, мы считаем, что триггеров для значительной переоценки этих бумаг с текущих уровней сейчас нет. Финансовые результаты за 1К20, которые будут опубликованы 24 апреля, а также комментарии менеджмента в отношении апрельских трендов выручки, а также масштаба и темпов сокращения капитальных затрат на открытие/переоборудование магазинов – краткосрочные факторы, заслуживающие внимание рынка.

Обзор результатов. Рост чистой розничной выручки в 1К20 ускорился до 15,9% г/г с 11% г/г в 4К19 на фоне роста LfL-выручки на 5,7% г/г против +2,3% г/г в 4К19. Ускорение роста было следствием как ускорения роста трафика, так и чека в сравнении с 4К19. Инвестиции в цены в 4К19, сильный рост зарплат в декабре и улучшение настроений потребителей оказали поддержку выручке в январе (+12,5%) и в феврале (+14,8%), тогда как ускорение роста выручки за март (+20%) в основном объясняется закупкой впрок на фоне пандемии Covid-19. Этот тренд продолжился и в апреле – при этом трафик снизился, однако размер среднего чека был выше. В свете мер по самоизоляции граждан формат магазинов “у дома” пользуется большим спросом, чем формат супермаркетов, так как последние больше удалены от жилых районов, и часть из них находится в торговых центрах (продажи которых снизились примерно на 70% г/г в апреле, по данным Watcom). Учитывая это, рост трафика в “Перекрестке” замедлился в 1К20 и был полностью нейтрализован ускорением роста среднего чека. В итоге в 1К20 рост LfLтрафика ускорился до 3,7% (против +1,8% в 4К19), а рост LfL-чека составил 1,9% г/г (против 0,5% г/г в 4К19). Рост торговых площадей на 11% немного замедлился в сравнении с ростом на 12% в 4К19. Онлайн выручка “Перекрестка” выросла в 2,4 раза г/г в 1К20, на фоне роста в 2,1 раза г/г количества заказов и роста средней корзины на 11%, однако в целом на Перекресток пришлось менее 0,5% в совокупной розничной выручки X5 в 1К20.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

АЛРОСА: операционные результаты за 1К20; НЕГАТИВНО АЛРОСА (ALRS: RX; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 87,8 руб./акцию) вчера представила операционные результаты за 1К20. Компания произвела 8 млн карат алмазов и продала 9,4 млн карат; в результате запасы алмазов снизились на 6% к/к. Содержание алмазов в руде увеличилось на 11% к/к до 1,36 карат на тонну на фоне сезонного снижения производства на россыпных месторождениях. Отметим также снижение средних цен реализации на 14% к/к; при этом цены на алмазы ювелирного качества снизились на 17% к/к. Цены в годовом сопоставлении остаются неизменными, что соответствует стратегии АЛРОСы “priceover-volume”. Компания подтвердила свой производственный прогноз на уровне 34,2 млн карат на 2020 г. Выручка от реализации в 1к20 снизилась на 10% г/г до $904 млн в 1К20. Совокупные объемы продаж по итогам 2020 г. будут зависеть от эпидемиологической ситуации в мире и масштаба карантинных мер. АЛРОСа предпринимает меры по поддержке своих долгосрочных клиентов; с тремя из них переходит на спотовые продажи.

22 мая компания представит свои финансовые результаты за 1К20 по МСФО. Поскольку карантин продолжается, и новости из ритейла не прибавляют оптимизма, мы считаем, что после публикации финансовых результатов за 1К20 ситуация может ухудшиться. В данный момент мы видим следующие драйверы повышения инвестиционной привлекательности АЛРОСЫ: (1) открытие экономики Индии, где сосредоточен гранильный сектор; (2) смягчение карантина на основных рынках предметов роскоши (США и Европа); (3) Покупка алмазов ювелирного качества Гохраном (Минфин) в резервы (в СМИ говорят о покупке 25-30% годовых объемов производства). Прогноз менеджмента после публикации финансовых результатов за 1К20 также является существенным драйвером для акций АЛРОСы.

EVRAZ рассказал о бизнесе и его перспективах в условиях пандемии COVID-19: НЕЙТРАЛЬНО или НЕГАТИВНО EVRAZ (EVR: LN; РЦ £6,5/акцию) представил обновленную информацию о мерах поддержки своего бизнеса и защиты своих сотрудников в условиях пандемии. Хотя в настоящее время ЕВРАЗ не испытывает сложностей с производством и обеспечением сырьем, компания ожидает снижение спроса на сталь на фоне остановки работы предприятий и компаний в связи с пандемией. По мнению компании, в первую очередь, текущая ситуация повлияет на строительный сегмент. Мы уже наблюдаем признаки замедления рынке. EVRAZ остается ключевым поставщиком строительной продукции на российском рынке. Стройки в стране приостановлены, в результате чего трейдеры остались с большими запасами стали. Железнодорожный сегмент должен пострадать в меньшей степени. Поддержку экспортным продажам оказывает недавнее ослабление рубля. Между тем, EVRAZ разрабатывает комплекс мер по оптимизации. Как и в случае с ММК, который не так давно объявил о переводе Лысьвенского завода в режим циклической загрузки, EVRAZ может пересмотреть принципы загрузки своих мощностей. Ситуация со спросом на сталь, вероятно, прояснится в ближайшие недели. Между тем, компания сохраняет свою финансовую устойчивость и располагает достаточным запасом ликвидности; первое крупное погашение долговых обязательств предстоит в 1К21.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)