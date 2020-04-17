Около 1,3 тыс. файлов с нежелательными приложениями и даже вредоносным кодом, в которых использовались названия популярных сервисов для онлайн-конференций, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Злоумышленники эксплуатировали названия Zoom, Webex, Slack и других сервисов.

По данным компании, таким образом распространялось 200 видов угроз, в основном рекламные приложения — DealPly и DownloadSponsor. Оба ПО являются установщиками, которые показывают рекламу или загружают рекламные модули.

В результате атак таких программ конфиденциальная информация человека без его согласия может оказаться на серверах третьих лиц.

Также найдены угрозы, которые прячутся под видом файлов с расширением .lnk — ярлыков к приложениям. Подавляющее большинство этих файлов на деле оказалось зловредами, которые используют уязвимости в различных программах.