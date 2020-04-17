Увеличение количества временно безработных граждан поддержит рост российского микрофинансового рынка в 2020 году. Такой прогноз приводится в тематическом исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».

Там указано, что в 2019 году совокупный портфель микрозаймов МФО вырос на 30%, достигнув 212 млрд рублей. Объем выданных микрозаймов увеличился на 25% — до 412 млрд рублей. Высокие темпы по основным показателям рынку удалось сохранить, даже несмотря на вступление в 2019 году очередных законодательных требований, призванных ограничить риски резкого роста сегмента «до зарплаты» (payday loans, PDL).

Среди основных драйверов роста рынка аналитики отмечают высокий спрос на заемные средства, повышение удобства и простоты получения микрозаймов в результате развития онлайн-каналов, а также тот факт, что наиболее значимые для МФО требования (прежде всего ограничение дневной процентной ставки, учет показателя долговой нагрузки при расчете нормативов достаточности капитала и снижение максимального предела начисления процентов, штрафов и пеней относительно тела долга по микрозайму) вступили в силу в втором полугодии 2019-го. «Таким образом, мы ожидаем, что основной эффект от указанных ограничений более заметно скажется на деятельности отдельных игроков и динамике рынка в 2020 году», — отмечают в «Эксперт РА».

По мнению аналитиков, на рост рынка в 2020 году могут повлиять обострение ситуации с пандемией COVID-19 и связанное с этим увеличение количества временно безработных, которым экстренно потребуются заемные средства на текущие расходы. Драйвером роста рынка выступит сегмент потребительских микрозаймов (installment loans), а приток новых заемщиков в этот сегмент будет обеспечиваться в том числе теми, кто получил отказ по потребительским кредитам, их количество будет увеличиваться.

«Мы ожидаем, что качество заемщиков МФО существенно ухудшится в связи с ускорением снижения реальных доходов населения и повышением доли временно безработных в стране из-за пандемии коронавируса, что потребует от МФО значительно ужесточить требования к заемщикам. При этом возможность оформления заемщиками кредитных каникул отчасти нивелирует рост проблемной задолженности в портфелях МФО», — пишут эксперты.

Согласно прогнозу «Эксперт РА», в 2020 году темпы прироста портфеля микрозаймов не превысят уровня 2019-го, при этом объемы выдачи продолжат увеличиваться, но меньшими темпами (плюс 20%), что будет связано с ростом срочности микрозаймов и снижением их оборачиваемости.

На горизонте двух лет агентство ожидает сокращения общего числа МФО в госреестре на 500—600 (относительно данных на март 2020 года). Небольшие игроки, помимо сложностей с управлением качеством портфелей, столкнутся с проблемами нехватки фондирования, при этом микрофинансовые компании могут продолжить диверсификацию своих источников пассивов за счет облигационных выпусков в случае стабилизации ситуации на финансовых рынках. Лидеры продолжат увеличивать долю рынка за счет клиентской базы покидающих рынок МФО, но с фокусом на дальнейшее повышение качества своих выдач. В результате рынок продолжит консолидироваться вокруг крупнейших МФО, а концентрация портфеля микрозаймов на топ-20 и топ-100 игроков с текущих 57% и 84% соответственно возрастет минимум на 3—5 процентных пунктов.

Еще один вывод исследования заключается в том, что снижение риск-аппетитов приведет к более сбалансированному развитию рынка МФО в 2020—2021 годах и сделает его более устойчивым к шокам.

