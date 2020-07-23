В Госдуме прошел третье, окончательное чтение закон о государственных гарантиях для предприятий в условиях коронавируса. Предприятия смогут взять кредит для выплаты заработной платы сотрудникам, а государство его обеспечит, поясняется в сообщении нижней палаты российского парламента.

«Речь в законе идет о возможности предоставления государственных гарантий РФ, обеспечивающих исполнение обязательств по кредитным договорам», — указано в релизе.

«Изменения направлены на повышение заинтересованности банков в кредитовании под государственные гарантии Российской Федерации российских юридических лиц в установленных федеральным законом «О федеральном бюджете» случаях, когда это необходимо для решения неотложных задач по предотвращению кризисных явлений в экономике», — говорится в пояснительной записке к документу.

Поправки предполагается внести в Бюджетный кодекс.

«Принятия данного законопроекта действительно ждут и люди, и предприятия. Сегодня у нас существует норма, которая заставляет банки резервировать средства, закладывать резервы под любые кредиты, которые они выдают. И банки, естественно, ограничены в возможностях кредитовать. Особенно это важно сейчас, когда эти средства должны пойти и на зарплату людям, и на текущую деятельность предприятий, которые сегодня, как никогда, нуждаются в оборотных средствах», — отмечал председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Ко второму чтению были внесены поправки, снимающие ограничения на горизонтальные бюджетные кредиты, когда один регион может предоставить кредит другому. Средства можно будет занять на срок до трех лет. Такая норма начнет действовать с 2021 года.



Кроме того, будут сняты ограничения на выпуск долговых ценных бумаг теми регионами и муниципалитетами, которые не имеют необходимого кредитного рейтинга.