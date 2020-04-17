Организационные изменения произошли в структуре Минфина России: в министерстве появился новый департамент имущественных отношений, а департамент налоговой и таможенно-тарифной политики разделён на два, свидетельствуют данные на сайте министерства.

Создание нового департамента очевидно связано с передачей Росимущества в подведомственность Минфину в начале текущего года. Среди основных задач: реализация полномочий собственника, регулирование порядка учета имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, вопросы приватизации.

«В полномочия департамента также входит распоряжение (в том числе посредством продажи на торгах) изъятым имуществом, подлежащим обращению в собственность государства в соответствии с законодательством РФ», — говорится в материалах на сайте.

Директором нового департамента назначен Андрей Воронцов, который до этого был заместителем главы департамента финансовых отношений министерства. Координацию и контроль осуществляет замминистра финансов Алексей Моисеев.

Кроме того, в структуре министерства вместо департамента налоговой и таможенно-тарифной политики теперь два подразделения: департамент налоговой политики во главе с экс-замминистра финансов Татарстана Данилом Волковым и департамент таможенной политики и регулирования алкогольного рынка, который возглавил выходец из ФТС Никита Золкин.

Координацию и контроль деятельности обоих департаментов осуществляет статс-секретарь — замминистра Алексей Сазанов.