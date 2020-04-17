Капитал банка с начала года вырос на 1% и составил 3 048 650 тыс. рублей, норматив достаточности капитала Н1.0 на 1 апреля 2020 года составил 16,388%.

Как отметил председатель правления Сергей Юдинцев: «Финансовые результаты первого квартала – хороший показатель, подтверждающий устойчивость бизнес-модели банка в условиях возросшей неопределенности. Важно отметить, что следуя стратегии развития инвестиционной составляющей и обладая неплохими компетенциями в управлении активами, в условиях рыночной турбулентности банк получает достаточно существенные доходы от операций на финансовых рынках. Мы продолжаем развивать инвестиционный бизнес и повышаем качество предоставляемых услуг».