Сбербанк предоставил возможность открыть счет эскроу, не выходя из дома. Как уточнили в кредитной организации, сервис доступен как ее клиентам, так и тем покупателям недвижимости, которые не являются действующими клиентами Сбербанка.

«Мы реализовали эту услугу, чтобы текущие обстоятельства не повлияли на планы наших граждан по приобретению недвижимости, — комментирует старший управляющий директор, директор управления торгового финансирования Сбербанка Евгений Кравченко. — Для оказания этой услуги сотрудники банка, оснащенные специальными средствами защиты и соблюдающие все санитарные нормы, доставляют клиенту на дом договор для подписания».

Он подчеркнул, что новая услуга абсолютно бесплатна для клиентов и доступна в 93 городах РФ.

Сегодня в Сбербанке открыто около 50 тыс. счетов эскроу на общую сумму более 137 млрд рублей.

Услугу открытия счета эскроу без посещения офиса банка клиенту предлагает застройщик при заключении договора долевого участия. После получения согласия от клиента на такой формат работы застройщик сообщает в банк о необходимости оформления договора счета эскроу клиенту на дому.



Счет будет открыт в день подписания договора на открытие счета эскроу. Пополнить счет можно любым удобным способом: наличными, перечислением из вклада , переводом из другого банка, в мобильном приложении.