Послабления по резервам при реструктуризации кредитов будут применены на все отрасли, не только пострадавшие, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Единственное ограничение — высокое кредитное качество у заемщика до начала ограничительных мер.

«Ключевая мера в части реструктуризации — это распространение регуляторных послаблений по резервам для реструктурированных кредитов на все отрасли, не только пострадавшие, в случае если до начала ограничительных мер у заемщика было высокое кредитное качество», — отметила Набиуллина.