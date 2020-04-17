Повышение ставки маловероятно, сказала глава Центробанка.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки будет основным вариантом на предстоящем заседании совета директоров регулятора 24 апреля.
«Думаю, мы сможем предметно рассмотреть вопрос о снижении ставки уже на ближайшем заседании совета директоров. Мы, как и всегда, рассмотрим спектр различных экономических сценариев, с учетом этого рассмотрим то, какое имеется пространство для смягчения денежно-кредитной политики, какими шагами нам целесообразно двигаться», — сказала на пресс-конференции Набиуллина.
По словам главы ЦБ, основной вариант, который совет директоров будет рассматривать, — возможность снижения ставки. Повышение ставки маловероятно, добавила она.
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