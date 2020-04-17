Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки будет основным вариантом на предстоящем заседании совета директоров регулятора 24 апреля.

«Думаю, мы сможем предметно рассмотреть вопрос о снижении ставки уже на ближайшем заседании совета директоров. Мы, как и всегда, рассмотрим спектр различных экономических сценариев, с учетом этого рассмотрим то, какое имеется пространство для смягчения денежно-кредитной политики, какими шагами нам целесообразно двигаться», — сказала на пресс-конференции Набиуллина.

По словам главы ЦБ, основной вариант, который совет директоров будет рассматривать, — возможность снижения ставки. Повышение ставки маловероятно, добавила она.