Банковские карты с истекшим сроком действия можно использовать до 1 июля, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Банковские карты , у которых истекает срок действия, можно использовать без перевыпуска до 1 июля», — сказала Набиуллина.

По ее словам, это одна из мер, которая предоставляется банкам для исключительно удаленного взаимодействия с клиентами. Некоторые банки уже объявили об автоматическом продлении срока действия карт.

Накануне ЦБ также разрешил кредитным организациям обслуживать клиентов по истекшим паспортам.