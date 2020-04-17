Иностранные инвесторы на рынке РФ приобретали в последние дни иностранную валюту и продавали российские акции , а также вернулись к покупкам облигаций федерального займа и сократили объемы продаж на рынке корпоративных облигаций. Об этом говорится в очередном выпуске еженедельного сборника ЦБ «Финансовый пульс» .

«В целом на российских финансовых рынках изменение волатильности по сравнению с предыдущей неделей было незначительным. При этом на рынке акций происходило снижение основных индексов. Иностранные инвесторы, с одной стороны, продавали российские акции и приобретали иностранную валюту, с другой — вернулись к покупкам ОФЗ и сократили объемы продаж на рынке корпоративных облигаций», — указывает регулятор.

Так, в последние пять рабочих дней (с 9 по 15 апреля) нерезиденты и дочерние иностранные банки купили валюту на 32,4 млрд рублей на внутреннем рынке на фоне возобновления оттока капитала с развивающихся рынков. В предыдущий период (с 2 по 8 апреля) эта группа инвесторов, наоборот, продала валюту на 12,1 млрд рублей.

Минфин успешно разместил на аукционе в среду два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном на общую сумму 97 млрд рублей, напоминает регулятор. Спрос на бумаги предъявили как локальные инвесторы, так и нерезиденты, доля которых в объеме размещения составила 26,1%. С учетом предыдущего аукциона Минфин в апреле привлек почти 20% от запланированного на II квартал объема. В период с 9 по 15 апреля объем вложений иностранных инвесторов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в Национальном Расчетном Депозитарии не изменился, доля на конец недели составила 30,7%.

Волатильность на рынке корпоративных облигаций оставалась низкой, сократились продажи со стороны нерезидентов: нетто-продажи с 10 по 15 апреля составили 0,5 млрд рублей (неделей ранее — 1,1 млрд). Несколько эмитентов провели сбор заявок либо объявили о планах по размещению облигаций в ближайшее время. «Такая активность корпоративных заемщиков, даже при отсутствии активного рыночного спроса, предвещает оживление рынка корпоративных облигаций вслед за возвращением инвесторов на рынок ОФЗ», — рассуждают в ЦБ.

На биржевом рынке акций в период с 9 по 15 апреля нерезиденты осуществили нетто-продажи российских активов на сумму 15,5 млрд рублей, в отличие от предшествующих пяти торговых дней, когда они приобрели акций на сумму 10,4 млрд рублей.



«Показатель вмененной волатильности курса рубля к доллару США на срок один месяц вырос по сравнению с концом прошлой недели примерно на 1,5 процентного пункта. Курс рубля за последнюю неделю практически не изменился. Риск-премия на Россию выросла на 11 базисных пунктов», — указано также в обзоре.