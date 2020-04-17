Банк «Россия» выиграл объявленный Московским Кредитным Банком (МКБ) на покупку долгов Utair и выкупил долги авиакомпании еще у двух банков, сообщили источники РБК три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов авиакомпании. Речь идет о скупке долгов более чем на 4 млрд рублей

То, что МКБ продал долг авиакомпании, следует из данных конкурса Центра электронных торгов B2B-Center. В карточке конкурса покупатель не указан.

Также банк выкупил долги перевозчика у банка «Оренбург» (правопреемник банка «Русь») и Сургутнефтегазбанка, сказал изданию источник, осведомленный о ходе реструктуризации. Источник, знакомый с условиями переговоров, это подтвердил, добавив, что сделка была закрыта в конце марта.

Банк «Россия» выкупает долги каждого банка за 25% от суммы долга компании перед кредитором, сказал изданию источник, близкий к одной из сделок. Источник, знакомый с условиями переговоров, уточнил, что речь идет о 25% от суммы именно основного долга, без учета процентов и штрафов.

Utair — одна из крупнейших российских авиакомпаний, входит в топ-6 российских перевозчиков. В декабре 2018 года и в июне 2019 года она дважды допустила дефолты по кредитам на 56,5 млрд рублей, не выплатив по ним проценты. С 2018 года авиакомпания ведет переговоры с банками о реструктуризации, но пока достичь договоренностей не удалось.

